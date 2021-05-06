steam每日特惠：整蛊邻居什么时候打折 整蛊邻居5.17特惠多少钱

2021-05-07 10:20:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：整蛊邻居什么时候打折 整蛊邻居5.17特惠多少钱，对steam每日特惠：整蛊邻居什么时候打折 整蛊邻居5.17特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《整蛊邻居》一款诙谐搞笑的解密冒险游戏，游戏中玩家需要用各种各样的方式让你可恶的邻居难堪，游戏滑稽搞笑的画风加上主角独特的整蛊行为，每关的场景中都有很多可以联动的道具，玩家需要开动脑筋来一场独特的挑战，让你可怜又可恶的邻居获得一点教训吧。

应该说又一个爷青回系列，很老的一款游戏了，现在或许是一款设计比较老的游戏，但是经典的场景和各种有趣的设计思路还是让这款游戏成为很多人的青春的。

游戏名称：Neighbours back From Hell

游戏原价：79元

游戏售价：47元

活动时间：5月17号结束

《Neighbours back From Hell》优惠现售47元，原价79。1423篇测评中91%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月17日。

网友评价：

新加的老虎机等细节改动实在是画蛇添足，只让人觉得麻烦。但从总体而言，它确实是个比较还原的高清复刻作品，玩法简单又带着恶趣味，想要高分又需要动脑研究路线，虽然关卡设计比较固定，重复可玩性较低，却无疑是个值得票价的游戏。

小编点评：

独特的童年回忆游戏，玩法也是比较简单的，玩家通过不同的方式来完成挑战，找到童年的那种快乐。

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