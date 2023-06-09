暗黑破坏神4装备词缀选什么好 装备词缀怎么搭配

2023-06-12 09:23:35 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游戏中有大量的装备可以使用，每一个装备获取后都能够搭配词条加强属性，那么暗黑破坏神4装备词条怎么选，一起来看看吧。

暗黑破坏神4装备词条搭配攻略

目前比较热门的几个高强度bd分享下名字

1.野蛮人先祖之锤(我玩的蛮子，只能说流血蛮和荆棘蛮以及旋风斩强度是真的不高，谨慎选择)其他流派不太清楚，目前应该是没有热门。

2.德鲁伊变熊粉碎，俗称拍地板，非常强力而且安全。

3.法师只建议玩冰法，目前来看其他两系都很拉胯。

4.游侠毒灌注或者回旋刀锋以及暗影灌注这三种目前比较强，

5.死灵骨矛和召唤血涌献祭以及尸爆(目前来看死灵没那么弱前提是别玩纯招)

装备词缀选择

不同类型增伤之间是相乘，相通类型增伤是相加。

举例：暴击伤害，易伤状态下暴击伤害，这类词条是相同的增伤，所以相加。

再比如对减速状态增伤，对流血状态增伤，这种属于同类词条，所以相加。

再比如攻击受伤的敌人增伤，攻击健康的敌人增伤，这种也属于同类型。

那么得出一个结论，不同的词条种类相当于几只水桶，词缀相当于水，水桶和水桶是做乘法，而水是相加，想提高伤害必须尽量让水桶里的水大致都差不多，否则一桶水多了另一桶水会少，导致伤害上不去，这就是词缀选择。

放结果：

1，尽量避免同一类型词缀过多。

2，爆伤和易伤还有核心伤害属于稀有词缀，同类型词缀较少，几乎没有稀释，所以能选必选。

3，选择词条要看部位的可用词条库，避免非要在没必要的位置找词缀(比方说在头盔上面找生命，在衣服上面找抗性。)

4，冷却缩减和攻速以及暴击率很重要!项链戒指头盔衣服上面都有特定词缀，不要舍本逐末。

难4以上的小伙伴挑选装备词缀可以直接把非先祖的装备直接卖掉，另外商店刷新一个小时一次有可能出极品记得去看。

词缀有用的目前我只知道野蛮人以及部分其他的给大家列举。

头盔部位：基础攻速，生命，攻速，暴击率，狂暴伤，减伤，力量

胸：战吼双技能，减伤(暗金哈罗加斯之怒，减CD，生命，消灭敌人增伤，全部伤，全部减免)

手：先祖锤技能，暴击，攻速，增伤

腿：战吼技能，近战减伤，远程减伤，消灭增伤

鞋：减耗，移速，灭精英移速，抗性，属性

项链：冷却，减耗，资源生成，近战减伤，远程减伤，暴击伤

戒指：暴击，爆伤，易伤，近战伤，物理伤，近距离

戒指：暴击，爆伤，易伤，近战伤，物理伤，近距离

钝击武器：爆伤，核心技能伤，易伤，近战伤，物理伤

劈砍武器(剑)：核心技能伤，易伤，近战伤，物理伤

双持武器(剑)：核心技能伤，易伤，近战伤，物理伤

注意一下：装备上面的全部伤害和全部免疫都属于极品词缀，一般出在项链和衣服上面，这种属于独立乘伤。