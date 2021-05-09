steam每日特惠：Becastled什么时候打折 Becastled5.12特惠多少钱

2021-05-10 10:20:48 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Becastled什么时候打折 Becastled5.12特惠多少钱，对steam每日特惠：Becastled什么时候打折 Becastled5.12特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《Becastled》一款充满了幻想风格的策略战斗游戏，游戏中玩家身处一个幻想的世界中，这里是剑与魔法的世界，玩家需要控制自己的士兵开设防御工事，完成各种各样的挑战，打败一个又一个国家，最后成为这个世界的主宰。

应该说又一个爷青回系列，很老的一款游戏了，现在或许是一款设计比较老的游戏，但是经典的场景和各种有趣的设计思路还是让这款游戏成为很多人的青春的。

游戏名称：Becastled

游戏原价：50元

游戏售价：40元

活动时间：5月12号结束

《Becastled》优惠现售40元，原价50。1588篇测评中83%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月12日。

网友评价：

游戏的题材挺好的，感觉各方面机制也还可以，就是内容太少了，还有优化十分有问题，希望以后更新越来越好，不要太监了。

小编点评：

游戏的难度还是不大的，不过现在缺少一定的优化，士兵的AI有点憨，玩家需要习惯一定的非人机制，总体未来可期。

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