steam每日特惠：足球经理2021什么时候打折 足球经理20214.16特惠多少钱

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今天一款模拟管理体育游戏《足球经理2021》在Steam平台上进行特价促销，原价249元，现优惠价仅售186元，特价促销截止至4月16日。模拟管理佳作，下面就来看看这次折扣详情吧。
新的内容与游戏特性升级带来了更多的游戏深度、故事性和足球世界的真实性。FM21以前所未见的方式让你开发自己的教练潜力，带领你的俱乐部走向成功。
游戏名称：足球经理2021/Football Manager 2021
游戏原价：249元
游戏售价：186元
活动时间：4月16号结束
目前《足球经理2021》特惠售价为186元，原价249，为历史最低价。8315篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月16日。
网友评价：
对不起磊哥，玩西班牙人第1年就卖了你。你等着，7年后我请你回来当助理教练。
小编点评：
这游戏太上头，也称阿芒英雄传
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