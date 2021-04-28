steam每日特惠：足球经理2021什么时候打折 足球经理20214.16特惠多少钱

2021-04-28 15:21:32 来源：91单机游戏 编辑：admin

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今天一款模拟管理体育游戏《足球经理2021》在Steam平台上进行特价促销，原价249元，现优惠价仅售186元，特价促销截止至4月16日。模拟管理佳作，下面就来看看这次折扣详情吧。

新的内容与游戏特性升级带来了更多的游戏深度、故事性和足球世界的真实性。FM21以前所未见的方式让你开发自己的教练潜力，带领你的俱乐部走向成功。

游戏名称：足球经理2021/Football Manager 2021

游戏原价：249元

游戏售价：186元

活动时间：4月16号结束

目前《足球经理2021》特惠售价为186元，原价249，为历史最低价。8315篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月16日。

网友评价：

对不起磊哥，玩西班牙人第1年就卖了你。你等着，7年后我请你回来当助理教练。

小编点评：

这游戏太上头，也称阿芒英雄传

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