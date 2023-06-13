暗黑破坏神4野蛮人出血旋风流怎么玩 野蛮人流血旋风怎么加点

2023-06-13 09:20:38 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4野蛮人是游戏中的职业之一，野蛮人有一个出血旋风流强度很不错，但是需要玩家合理搭配装备和选择技能点，下面就为大家分享暗黑破坏神4野蛮人出血旋风流玩法。

暗黑破坏神4野蛮人出血旋风流玩法

野蛮人流血旋风：

前置条件

野蛮人流血旋风玩法的前置条件不算多，首先是哈加洛斯之怒(暗金胸)+恐怖旋风(旋风引导橙)+先祖回响(旋风三蛮橙)，一把好的劈砍武器。

野蛮人流血旋风技能加点

玩法介绍

核心思路为哈加洛斯之怒配合三蛮的幸运一击。

利用流血带精英减三吼+三蛮的CD，然后双向联动，填补了旋风斩的大量怒气缺口。

同时配合[先祖召唤](旋风召唤三蛮橙)，形成平时双旋风/爆发三旋风的高速清图。

可以很好的利用巅峰中的黄金和传奇节点(有很多持续性伤害节点)。

所以非常适合作为过度和效率刷图的难3。

后期可以考虑利用[开膛破肚]雕文(流血伤害-CD)来加强BD(第一个插槽无法在早期使用该雕文)。

同时在后期不缺怒的情况下，可以将突刺打击改为死亡重击来增强单体能力。

以及如果想更进一步刷怪能力(比如组队的时候)，同样也可以将突刺换成践踏(推荐减CD)。

注意事项

前期地狱狂潮第一优先级，尽量只开175的神秘箱子，出2~5神圣光。

结合悬赏(大树低语)清图/支线，莉莉丝能开就开，确保所有地图拿到+1技能点，建议抽半天时间来开全图等级3声望，之后就可以随缘了。

开完声望后，主要时间建议打噩梦钥匙，升级/刷装即可。

BD优点

哈加洛斯之怒(暗金胸)作为核心比较容易出，兼容流血和旋风的所有橙装，成型快。

流血配合减速，可以很好的保护旋风蛮的生存。

联动优秀，三吼和三蛮非常高频，适合地狱狂潮/初期噩梦大米的游戏快速刷图节奏需求。

BD缺点

单体略低，但是由于是特化刷图的BD，所以并不太操心这一点，能打就行。

需要补一些生存橙，过于极端的伤害橙可能会导致太脆。

后劲不够，各项加成的峰值不如纯先祖或纯旋风，高层乏力，只能作为快速刷子BD。