steam每日特惠：EMERGENCY 20什么时候打折 EMERGENCY 204.28特惠多少钱

2021-04-28 15:20:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：EMERGENCY 20什么时候打折 EMERGENCY 204.28特惠多少钱，对steam每日特惠：EMERGENCY 20什么时候打折 EMERGENCY 204.28特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《EMERGENCY 20》又名急难先锋20周年，游戏的可玩性非常的高，玩家将控制一群优秀的消防队员，你需要在各种各样的灾难现场拯救那些受难的人民，并且20周年版有很多的新东西让玩家体验。

首先这游戏的内容是 急难先锋1 2 3 4 选了几个经典任务做到了20周年版本里面 和 带急难先锋2015 2016 2017 的任务包基本就是你买了这个相当于买了 4个游戏 1个周年版带10多个经典任务 和2015版2016版2017版 启动器可以选择要进行周年版 还是15+16+17的合体版。

游戏名称：EMERGENCY 20

游戏原价：90元

游戏售价：60元

活动时间：4月28号结束

《EMERGENCY 20》优惠现售60元，原价90。1820篇测评中大多数特别好评。目前游戏不支持中文，特惠活动截止至4月28日。

网友评价：

老玩家的热情其实已经基本被烧完了，剩下的都是买情怀的和新玩家了，只能期盼制作组能够对做新系列有点想法，不想浪费这么好的题材，不是在原有设定和引擎上制作新剧情，而是崭新的设定和引擎评测也没啥特别好写的..就当是个小吐槽吧

小编点评：

游戏不支持中文是个硬伤，可玩性虽然高，但是英文不熟练的玩家不建议购买

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