steam每日特惠：DYSMANTLE什么时候打折 DYSMANTLE4.27特惠多少钱

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今天在Steam有一款开放世界生存游戏《DYSMANTLE》进行特价促销，原价70元，现优惠价仅售52元，特价促销截止至4月27日。末日味儿足，下面就来看一下这次折扣详情吧。
离开你的避难所。摧毁一切。逃离这座不幸的岛屿。探索。战斗。升级。生还。收集。制作。收获。捕猎。建造。耕种。解决谜题。垂钓。烹饪。生存。享受这苦乐参半的末日余生吧。
游戏名称：DYSMANTLE
游戏原价：70元
游戏售价：52元
活动时间：4月27号结束
《DYSMANTLE》优惠现售52元，原价70，历史最低价。1760篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。
网友评价：
确实是挺棒的一款生存游戏，喜欢探索的可以尝试，它具有独特的升级进度系统，地图非常大，抢先体验的情况下挺满意的（在这个生存游戏烂大街的时代），期待后续更新中文
小编点评：
每次坐在篝火旁边就刷新怪，搞事情啊
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