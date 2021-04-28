steam每日特惠：海岛大亨6什么时候打折 海岛大亨64.27特惠多少钱

2021-04-28 15:20:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

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今天在Steam有一款模拟城市营造类游戏《海岛大亨6》进行疯狂周三特价促销，原价200元，现优惠价仅售83元，特价促销截止至4月27日。下面就来看一下这次折扣详情吧。

总统阁下回来啦！政治动荡与社会动乱的时代，人民在呼唤有远见的领导人， 一位能以远见和智慧掌控国家命运的领袖。

游戏名称：海岛大亨6/Tropico 6

游戏原价：200元

游戏售价：83元

活动时间：4月27号结束

《海岛大亨6》优惠现售83元，原价200，历史最低价。11493篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

妈的，环保主义者，宗教主义者有一个是一个，都给我留在原地，逐一发送坦克！看老子不把你们送上天！开玩笑的，选票重要，巧克力马上就来。

小编点评：

这是一个讲扶贫的游戏。

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