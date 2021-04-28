steam每日特惠：七日杀什么时候打折 七日杀4.27特惠多少钱

2021-04-28 15:20:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：七日杀什么时候打折 七日杀4.27特惠多少钱，对steam每日特惠：七日杀什么时候打折 七日杀4.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天在Steam有一款开放世界生存游戏《七日杀》进行特价促销，原价78元，现优惠价仅售23元，特价促销截止至4月27日。末日味儿足，下面就来看一下这次折扣详情吧。

游戏背景设定在第三次世界大战过后的近未来，那时地球表面已经变成废墟，更糟的是，没有人知道到底是因为辐射、生化武器还是天灾，导致地面上出现了一群僵尸。玩家将扮演在美国亚历桑纳地区的一名幸存者，那里是地球最后的伊甸园，玩家将为了生存而战，同时探究整个事件背后的真相。

游戏名称：七日杀/7 Days to Die

游戏原价：78元

游戏售价：23元

活动时间：4月27号结束

《七日杀》优惠现售23元，原价78，历史最低价。114173篇测评中84%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

我不怕僵尸，我怕的是叫声，蜘蛛僵尸和贞子的声音贼恐怖，还有就是在搜屋子的时候突然外面他妈的僵尸敲墙喊叫，我慌了

小编点评：

特别好玩，如果有朋友的话

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