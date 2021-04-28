steam每日特惠：七日杀什么时候打折 七日杀4.27特惠多少钱

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今天在Steam有一款开放世界生存游戏《七日杀》进行特价促销，原价78元，现优惠价仅售23元，特价促销截止至4月27日。末日味儿足，下面就来看一下这次折扣详情吧。
游戏背景设定在第三次世界大战过后的近未来，那时地球表面已经变成废墟，更糟的是，没有人知道到底是因为辐射、生化武器还是天灾，导致地面上出现了一群僵尸。玩家将扮演在美国亚历桑纳地区的一名幸存者，那里是地球最后的伊甸园，玩家将为了生存而战，同时探究整个事件背后的真相。
游戏名称：七日杀/7 Days to Die
游戏原价：78元
游戏售价：23元
活动时间：4月27号结束
《七日杀》优惠现售23元，原价78，历史最低价。114173篇测评中84%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。
网友评价：
我不怕僵尸，我怕的是叫声，蜘蛛僵尸和贞子的声音贼恐怖，还有就是在搜屋子的时候突然外面他妈的僵尸敲墙喊叫，我慌了
小编点评：
特别好玩，如果有朋友的话
91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。
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