暗黑破坏神4手艺初秀成就怎么解锁 药剂和熏香怎么合成

2023-06-12 09:17:49 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4手艺初秀是游戏中的成就之一，这个成就需要大家合成熏香和药剂才能解锁，这两个道具需要大家在炼金师这制作，下面就为大家分享暗黑破坏神4手艺初秀成就攻略。

暗黑破坏神4手艺初秀成就攻略

药剂和熏香都可以在炼金师处制作。

药剂是一种消耗品，能够在30分钟内提供特定增益效果和+5%的经验值，药剂可以从5级开始使用材料来制作。

此外，在刷经验和刷级时尽量保持药剂的激活状态，以获得持续的经验值加成效果。

弱效铁刺药剂(5级)：绞首藤×5、苦莓×5、金币×1000

熏香同样是一种消耗品，可以提供属性加成持续20分钟，在多人模式下，如果附近有更多玩家，加成效果会提升。可以从45级开始用材料制作。

山脉之歌(45级)：苦莓×10、绞首藤×15、野兽碎骨×5、天使之息×5