暗黑破坏神4哪些词条能加伤害 伤害词缀怎么看

2023-06-14 09:10:55 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4游戏中有多种词条可以选择，不同的词条作用和效果都不同，很不少词缀都是增加角色的技能伤害，下面就为大家分享暗黑破坏神4伤害词条查询方法。

暗黑破坏神4伤害词缀效果介绍

1.暗黑4除了武器，主属性，易伤，暴击/暴伤以外所有类型增伤词缀均为叠加计算

2.相对于暗黑3，计算更为复杂，例如巅峰点出来的元素伤害和装备的元素伤是乘法计算，巅峰盘内的又是叠加计算

3.+所有伤害这个词缀真实意思是(物理，元素，持续等伤害类型的全部)，而不是全局增伤，就是所有职业通用而已

4.所有伤害/各类元素伤害/元素技能伤害or物理伤害都是加法计算，同一个叠加区域的还有:距离增伤/控制类(冻伤/冻结/昏迷/减速/定身增伤)，技能增伤(核心技能/物理技能/元素技能等)

你们有没有发现容易覆盖的增伤除了!距离增伤和核心技能增伤外，其他容易覆盖的控制类增伤效果数值都比较低?设计师意图很简单:容易覆盖的低(冻伤，燃烧)，不容易覆盖的就高(冻结，昏迷，定身)，不然设计boss踉跄状态来干嘛，实际上距离增伤也不好掌控

最终打踉跄+重伤下的boss最大伤害=武器伤害*(1+主属性/1000)*(1+面板爆伤)*(1+面板易伤)*(1+面板所有伤害词缀+元素物理等词缀面板+元素物理技能等面板+控制增伤面板+昏迷增伤面板+冻伤+冻结+燃烧+受伤+距离等增伤面板)*(1+技能树点出的百分比)1*(1+技能树点的百分比)2……以此类推*(1+威能增伤1)*(1+威猛增伤2)……一样以此类推

再次重述:本游戏的“所有伤害增加”的意思是所有元素/物理等类型通用增加

一样的，控制增伤词缀也是这个意思，指的是所有控制类型通用增加。因为是通用的，所以比例相对单一类型增伤要低一些。

由此得出结论:要打boss快，叠加区的这些增伤什么数值范围大就堆哪一个;要想小怪快就堆自己覆盖率最高的;要想通用性强点的，就一样来一点

因为我是法师，测不了强固，强固职业可以说一下怎么算的

鉴于武器的增伤数值都很大，算上通用覆盖一般来说:易伤是必须的，主属性除非你本来就特别高(不含武器的智力有520-550，此时150智力和70距离增伤相差无几)剩下的增伤就是看你的职业是控了杀还是平推，主控杀的就选单控类，求稳就核心技能，装备好的可以考虑不要主属性带攻击词缀，暴伤这时间太晚改天再算多少暴击几率才大过其他增伤，大神玩家武器的距离增伤肯定是要的(数值最大，走位风骚可以用)

目前所有伤这个词条还存疑，因为法师有大炮这个18增伤天赋和所有伤共存一个面板还是加法的……稍有稀释，暗黑4测试起来难度巨大

按我的理解，衣服项链都能提供各种元素技能伤害词条和所有伤害提高词条，相当然就按控制伤害词缀那种计算，通用的低，单独的高，打了几十分钟的录像看的15所有伤和18元素技能几乎没什么变化。