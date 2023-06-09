暗黑破坏神4先祖回响威能有什么用 先祖回响威能有怎么解锁

暗黑破坏神4先祖回响威能是游戏中野蛮人的技能加成之一，使用后在幸运一击中有概率召唤一位先祖，那么暗黑破坏神4先祖回响威能怎么获得，一起来看看吧。
先祖回响之 威能
野蛮人，攻击
幸运一击：当先祖召唤在你的动作条上时，使用腾空斩、扬石飞沙或旋风斩对敌人造成伤害时，最多有 [40 – 50]% 几率召唤一位先祖施放相同的技能。
在哈维泽中完成 古代蓄水池以解锁
允许物品类型：手套，副手，单手武器，双手武器 [+100%]，戒指，护符 [+50%]
暗黑破坏神4先祖回响威能是游戏中野蛮人的技能加成之一，使用后在幸运一击中有概率召唤一位先祖，那么暗黑破坏神4先祖回响威能怎么获得，一起来看看吧。暗黑破坏神4先祖回响威能获取方法先祖回响之威能野蛮人，攻击幸运一击：当先祖召唤在你的动作条上时，使用腾空斩、扬石飞沙或旋风斩对敌人造成伤害时，最多有[40–
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