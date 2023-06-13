暗黑破坏神4倔强的灵魂任务怎么完成 奇怪的雕像在哪

2023-06-14 09:04:39 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神4倔强的灵魂是游戏中的任务之一，这个任务比较难需要大家根据指引找到奇怪的雕像完成，下面就为大家分享暗黑破坏神4倔强的灵魂任务攻略。

暗黑破坏神4倔强的灵魂任务攻略

关于这个任务其实主要还是跟通过地图有关，玩家需要通过了解剧情去找到通过漆黑之湖的办法，在这之前蕾蕊儿的定位是一个难题，可以去雕像那边，在森林里面可以找一下传动门，有会说话的狼那个门就是大家要找的，然后去她经常活动的区域，是在地图的北部就可以成功的找到她。

在找到她之后会需要大家跟她交流，这个时候蕾蕊儿就会告诉大家如何通过漆黑之湖，知道了以后大家先不要走，在这个她站的地方会有一个奇怪的雕像，是三面的，玩家靠近之后就会出现一个互动的选项，互动完了之后这个任务才算是完成了。