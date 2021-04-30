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steam每日特惠： FlowScape什么时候打折 FlowScape5.11特惠多少钱

2021-05-04 10:20:36来源：91单机游戏编辑：admin

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《FlowScape》一款非常独特有趣沙盒模拟游戏，游戏中玩家是全能的上帝，你可以随意的给这个世界增加任意的动物、岩石等各种各样的物品，游戏比较考验玩家的创造能力，现在游戏新的史低已经开始了，12元就能入手，喜欢的玩家快去购买吧。

>>steam每日特惠专区

Flowscape拥有数百种独特的3D模型、直观的界面、不断增长的社区和免费的内容更新。工具栏有高级的绘制选项，如与横向对齐、大小、画笔的流动、随机倾斜、增长速度和图层，以确定绘制的对象。将岩石、原木、树枝和树叶等实时物理物体放到场景中。

游戏名称：FlowScape

游戏原价：50元

游戏售价：12元

活动时间：5月11号结束

《FlowScape》优惠现售12元，原价50元，769篇评论中91%特别好评，游戏活动截止5月11日，支持简体中文。

网友评价：

不错的造景软件, 虽然标注不支持中文, 但实际支持中文, 界面操作简单, 门槛很低, 中国人一般都有个桃花源情节, 想自己营造个世外桃源, 中式古建倒是也有些, 想象着古人如何采菊东篱西, 悠然见南山, 可以试试看营造曲径通幽的隐居住所.

小编点评：

独特的玩乐方式有趣的体验，多种好玩的操作模式让玩家能尽情的释放自己的压力，创造一个属于自己的世界。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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