steam每日特惠：天堂之穹什么时候史低 天堂之穹3.25特惠多少钱

2021-03-24 13:55:18 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是天堂之穹 天堂之穹3.25特惠多少钱，对天堂之穹 天堂之穹3.25特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《天堂之穹（Heaven's Vault）》是一款唯美风格动作解谜冒险游戏。玩家在游戏中随考古学家Aliya Elasra来到了宇宙中一个名为“星云”的地方，探索人类古老的秘密。

游戏名称：天堂之穹/Heaven's Vault

游戏原价：80元

游戏售价：32元

活动时间：3月25号结束

目前《天堂之穹》特惠售价为32元，原价80，为历史最低价。987篇测评中91%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至3月25日。

网友评价：

非常优美的游戏，逐渐解开古文字秘密的过程就像一首延绵不绝的英国长诗，这个游戏是关于语言的优美，和内心的秘密，唯一的问题是——太过于沉浸于淡而恬静的叙事，整个游戏犹如我是一个植物人在脑中回忆此生的故事

小编点评：

世界观很吸引人，精致设计又符合游戏需要的人造语言也很有趣，但是阿利雅走的实在太慢了。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。