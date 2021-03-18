steam每日特惠：战锤40K：审判官-殉道者什么时候史低 战锤40K：审判官-殉道者3.20特惠多少钱

2021-03-18 16:17:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是战锤40K：审判官-殉道者 战锤40K：审判官-殉道者3.20特惠多少钱，对战锤40K：审判官-殉道者 战锤40K：审判官-殉道者3.20特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

潜入混沌肆虐的卡里加利星区，与人类帝国最强战士一同净化不洁！Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr是首款暗黑动作角色扮演类游戏，其涵盖了多重审判庭职业以严厉执行帝皇的意志。

游戏名称：战锤40K：审判官-殉道者/Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr

游戏原价：222元

游戏售价：55元

活动时间：3月20号结束

目前《战锤40K：审判官-殉道者》特惠售价为55元，原价222，为历史最低价。9718篇测评中73%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月20日。

网友评价：

画面说烂也不算太烂……就是细节太碎了容易看得眼花，加上操作太少……玩着贼催眠。九点开一把九点半就睡着了

小编点评：

中文有BUG，这点最膈应，字幕都是口口口口

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