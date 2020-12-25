steam每日特惠：三国志：汉末霸业什么时候史低 三国志：汉末霸业史低是多少

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《三国志:汉末霸业》是一款君主扮演路线的单机回合制策略游戏。而我们所营造的三国世界，深度刻画了三国各城市之间地域的差异以及每个武将自身能力和特性的异同，而在战斗方面突出结合天时地利人和的调配来进行策略作战的特色。
游戏名称：三国志：汉末霸业/Three Kingdoms The Last Warlord
游戏原价：68元
游戏售价：6元
活动时间：1月6号结束
目前《三国志：汉末霸业》特惠售价为6元，原价68，为历史最低价。2105篇测评中71%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月6日。
网友评价：
确实挺好玩的，说不上来的感觉，游戏一直在更新优化，就这点我就觉得好。
小编点评：
游戏总体而言还不错，简体语言系统对中文玩家更加友好。
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