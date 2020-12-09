steam每日特惠：灵魂摆渡人什么时候史低 灵魂摆渡人史低是多少

2020-12-14 11:31:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：灵魂摆渡人什么时候史低 灵魂摆渡人史低是多少，对steam每日特惠：灵魂摆渡人什么时候史低 灵魂摆渡人史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Spiritfarer》是一款关于死亡的休闲管理游戏。作为逝者的船主，建造一艘船去探索世界，关爱你的幽灵朋友，引导他们穿越神秘的海洋，最终将他们送到来世。

游戏名称：灵魂摆渡人/Spiritfarer

游戏原价：90元

游戏售价：67元

活动时间：12月15号结束

目前《灵魂摆渡人》特惠售价为67元，原价90，为历史最低价。4594篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至12月15日。

网友评价：

建设性游戏叭，感觉还不错，剧情也蛮感人的。适合养老，可以慢慢玩，但是如果时间管理的话，会超级赶，因为船上制作材料不是都可以脱手的，得在原地搞完才能走，基本上到后期就没机会钓鱼。

小编点评：

嘿！来个拥抱怎么样？

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