暗黑地牢2开局开荒怎么玩 前期开荒怎么搭配

2023-05-24 09:13:43 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2是一款难度很高的回合制动作冒险游戏，很多玩家都已经下载游戏开始挑战，但是不少玩家不知道前期怎么玩，下面就为大家分享暗黑地牢2前期开荒攻略。

暗黑地牢2前期开荒攻略

如果第一把第一章顺利打通，那么我们的启动资金就能达到几十根蜡烛(首通+收益一共有75根左右)，没打通也不要紧，慢慢刷，下面的解锁建议依旧有效：

首先解锁孤狼宠物提升好关系概率(性价比非常高)。

然后解锁至少一个正经食物(绿盘子不算)。

接下来解锁先锋、炼金这两个简单粗暴的强力道途。

剩下的散碎蜡烛可用于抽取战斗道具(有药膏/肾上腺素/医疗包基本就可以停手了)、饰品等(我抽的时候净出一些邪教饰品)。

注意点：

1、加攻击减速度的尖牙看情况带，但如果你打婴儿的话请一定不要给老兵装——两坨肉是零速，老兵是两速，一旦装上尖牙就很容易被菜刀肉超速，最后老兵全程除了啃肉和挨揍之外啥也干不了。

2、带刀的肉可以先集火秒掉，剩下的小肉别动他，然后全力输出婴儿，原理是刀肉是给前排两个上饥饿，小肉是给后排两个上饥饿，如果有定身的道具就给小肉，婴儿到不了一号位放不了高伤技能。

3、利用好你的高爆发技能，开局尽量给对方造成减员，可极大减小战损：比如抵近射击/旋身。

4、速度就是生命，请不要忽视老兵的怒吼：虽然它不会给你任何的增益，也没有直接伤害，但对敌方的群体减速、去反击、去暴击、去闪避可极大提升英雄们的优势。怒吼后，完全可能出现你的英雄因为速度快，痛扁了对方一整轮后敌人才能还手的情况。