暗黑地牢2压力系统有什么用 压力满了会怎么样

2023-05-25 09:09:41 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2压力是游戏中的战斗系统，玩家在战斗中被敌人暴击或者受到恐惧都会提升压力，压力到达一定数值会产生随机buff，下面就为大家分享暗黑地牢2压力的作用。

暗黑地牢2压力作用分享

二代沿用了一代的部分压力系统，并与关系系统进行了合并，如果人物的压力达到10点，那么在战斗中，会直接爆压，有概率崩溃，不过死门崩溃不会直接死了，崩溃固定把高于10%的血量压到10%，一代200压才死门，二代100压就不响。

或者坚定。

崩溃的英雄，和所有其他英雄的关系降低，并且损失大量生命值，压力值也大幅度下降。而坚定的英雄，和所有其他英雄的关系增加，恢复大量生命值，压力值清零。尽量不让英雄高压崩溃，是致胜通关的关键。