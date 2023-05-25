暗黑地牢2队友关系差怎么办 怎么提高角色之间关系

暗黑地牢2游戏中玩家控制的角色之间可能会为了一件事产生分歧，聊不到一块关系会降低，之后很容易在战斗中产生压力，下面就为大家分享暗黑地牢2队友关系提升方法。
关系改善方法：
1. 压力保持5以下，少走援助。
2. 从第一个酒馆开始存酒，优先把关系点到阈值(9、14、17)。
暗黑地牢2赏金猎人是游戏中的i一个特殊角色，这个角色玩家有概率在旅馆中触发，需要消耗一定资源才能招募，下面就为大家分享暗黑地牢2赏金猎人招募方法。暗黑地牢2赏金猎人招募方法在解锁赏金猎人后，在旅馆四个英雄界面，墙上的画有概率变化为赏金的海报，选择海报，并肯支付4根象征希望的蜡烛，再选择你想替换的英雄
暗黑地牢2压力是游戏中的战斗系统，玩家在战斗中被敌人暴击或者受到恐惧都会提升压力，压力到达一定数值会产生随机buff，下面就为大家分享暗黑地牢2压力的作用。暗黑地牢2压力作用分享二代沿用了一代的部分压力系统，并与关系系统进行了合并，如果人物的压力达到10点，那么在战斗中，会直接爆压，有概率崩溃，不过
塞尔达传说王国之泪电池是游戏中非常重要的道具，玩家使用各种机械会消耗电量，玩家需要扩充电池来维持电量，那么塞尔达传说王国之泪电池怎么提升上限，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪电池提升上限方法我们将要复制的物品(比如：钻石、结晶等等)放在背包的最后一格;然后从高处跳伞，过程中打开背包，把数量为一个的道
火炬之光无限精密是游戏中的技能之一，这个技能使用后能够获得特殊效果，很多玩家不知道精密怎么获得，下面就为大家分享火炬之光无限精密获取方法。火炬之光无限精密获取方法一、获取方法1、精密技能可以在交易行内进行购买，等到k7监视者开始就会掉落16级，k8会掉落21级;2、后续也可以在任务中获得，在k6之后
暗黑地牢2是一款难度很高的回合制动作冒险游戏，很多玩家都已经下载游戏开始挑战，但是不少玩家不知道前期怎么玩，下面就为大家分享暗黑地牢2前期开荒攻略。暗黑地牢2前期开荒攻略如果第一把第一章顺利打通，那么我们的启动资金就能达到几十根蜡烛(首通+收益一共有75根左右)，没打通也不要紧，慢慢刷，下面的解锁建
奇迹时代4狂热劳力是游戏中的一个秩序技能，这个技能需要大家过一定回合才能够使用，触发后能获得一定加成，下面就为大家分享奇迹时代4狂热劳力使用方法。奇迹时代4狂热劳力使用方法狂热劳力狂热劳力位于秩序-狂热魔典。可以用，但是不要前期用，首先要每3回合放一次，魔力需求高，还费手，其次减食物不利于圈地。个人
暗黑地牢2肺龙是游戏中很难打的一个boss，这个boss行动回合快会给大家施加debuff，并且伤害非常高，需要大家合理搭配队伍再挑战，下面就为大家分享暗黑地牢2肺龙打法攻略。暗黑地牢2肺龙打法强盗小丑盗墓恶女速度梯队小丑>强盗>恶女>盗墓操作流程队伍位置小丑盗墓恶女强盗左1：瞄准
塞尔达传说王国之泪钻石是游戏中非常重要的道具，玩家能通过钻石升级强化装备，或者卖掉兑换不少金钱，那么塞尔达传说王国之泪怎么无限刷，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪刷钻石方法具体方法为：利用滑翔伞在下落的过程中，去背包中手持物品，共可手持五个物品，第一个随便选(必须数量为1)，后面四个选钻石，按下B返
暗黑地牢2游戏中玩家能在商店中购买各种装备道具，商店中玩家能使用不同的货币兑换，那么暗黑地牢2货币有哪些，一起来看看吧。暗黑地牢2货币种类介绍货币种类游戏里货币有三种黄金、珍宝点、神圣蜡烛，黄金、珍宝点这两种货币可以用来购买对应的物品，神圣蜡烛不能购买任何商品，只能在你一次游戏结束后进行结算，然后在
塞尔达传说王国之泪游戏中有多个结局，每一个结局的触发条件都不同，其中真结局的难度比较大，那么塞尔达传说王国之泪真结局怎么触发，一起来看看吧。塞尔达传说王国之泪完美结局攻略条件一：需要完成所有主剧情挑战首先得完成最终挑战前的所有主剧情挑战，其中包括通过龙之泪看到塞尔达的回忆，不妨先看完所有过场动画。条