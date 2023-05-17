暗黑地牢2祭坛有什么用 祭坛的机制是什么

2023-05-18 09:21:26 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2祭坛是游戏中的特殊敌人，这个敌人不会对玩家造成实质性的伤害，但是会施加debuff，需要大家有限击杀，下面就为大家分享暗黑地牢2祭坛的机制。

暗黑地牢2祭坛机制介绍

作为发散联想，我方英雄解锁能力，需要消耗“希望的蜡烛”，而祭坛的头顶插满了蜡烛。这或许便是说，这些恒宇类敌人，同样也在收集人们的希望。

祭坛作为一种绝大多数时间，并没有实质性伤害的敌人，却是所有恒宇类单位中，最需要优先击杀的敌人。这些祭坛，实际上是作为每个雪山最终Boss的代言人出现。

不同章节，在祭坛存在时，都会为不同的恒宇类敌人附加截然不同的效果。

祭坛本身高速、高血量，Dot伤害方面，惧怕燃烧伤害，可能是害怕蜡烛被点燃吧。

不同章节祭坛的具体效果已经写在表格中，这里不再赘述。

作为对抗手段，第一章节准备好炉火、追踪射击、修女的光耀。第二章，准备好怒吼、拦路抢劫。第三章之后，就只能依靠队伍搭配，没啥太好的应对手段了。因为这些效果已经不是标记范畴的了。

如果场上仅剩下祭坛，那么祭坛会爆炸，对我方两名英雄造成高额伤害，赋予大量压力(3点)。这也侧面说明了击杀祭坛的重要性。

血肉编制技能，在第三章节后，能赋予一名敌人持续治疗10点的效果。可正面抵消掉大量的Dot伤害，堪称恐怖。