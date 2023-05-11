暗黑地牢2第四章直伤队怎么玩 直伤队阵容怎么搭配

2023-05-11 09:12:53 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2第四章中的难度比较大，这个章节中的敌人得到了加强，需要大家合理搭配阵容，那么暗黑地牢2第四章直伤队怎么过，一起来看看吧。

暗黑地牢2第四章直伤队攻略

阵容

瘟疫小丑强盗麻风

但是打典范瘟疫被典范针对了,连续打了瘟疫6个回合把瘟疫秒了。

后面补了个阿三。

打法

Boss三个阶段人有点麻,而且伤害是真的高,第一阶段小拳拳给我人砸了。

好在第一阶段麻风爹三刀带走,然后光荣殉职。

第二阶段和阿三一换一。

第三个阶段强盗和小丑都濒死,不过运气好+饰品好,扛了两个回合死抗。

小丑加功标记+暴击标记,boss连击标记+脆弱标记，丑神一个谢幕直接给秒了。

勉勉强强初见过了,感觉这boss必须带强盗,不然标记都清不完。