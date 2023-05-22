暗黑地牢2有几种货币 神秘蜡烛有什么用

暗黑地牢2游戏中玩家能在商店中购买各种装备道具，商店中玩家能使用不同的货币兑换，那么暗黑地牢2货币有哪些，一起来看看吧。
货币种类
游戏里货币有三种黄金、珍宝点、神圣蜡烛，黄金、珍宝点这两种货币可以用来购买对应的物品，神圣蜡烛不能购买任何商品，只能在你一次游戏结束后进行结算，然后在下一次游戏开始时使用。
黄金作用
黄金只能用来购买常规的消耗品，主要包括各种恢复药品和战斗物品。
黄金以40数量为一个单位，占用1格背包。
黄金可以从绝大多数打怪胜利后获得，还可以从各种事件中获得。
珍宝作用
珍宝只能用来购买饰品。
饰品的主要作用是装备在队伍角色身上或马车身上，这些饰品可以使角色或马车拥有额外的属性加成。
珍宝无法切分或合并，它以某种珍宝名称占用1格背包，因此绝大多数时候，珍宝要比黄金更占背包的格子。
珍宝的获取渠道较为苛刻，你只能从一些特定剧情点，通过探索某些事件，打败某些敌人，或到达某个剧情点才能获得。
需要特别说明的是，你只能使用黄金或珍宝购买商店中的货品，但你已经获得的消耗品和饰品却无法卖入商店兑换黄金或珍宝，如果你感觉它们没有太大作用，只能将其扔掉。
神圣蜡烛作用
神圣蜡烛无法在游戏中的任何场地使用，它们是一种特殊的货币，它们只能在你一次游戏结束后进行结算，然后在下一次游戏开始时使用。
神圣蜡烛的主要作用是永久升级你的角色能力，解锁新角色或解锁新的消耗品，饰品，马车装备等。
除此之外，神圣蜡烛还可以用来永久恢复你的角色记忆，即便你在下一次游戏开始时没有消耗完所有上一次遗留下来的神圣蜡烛，它们也会转换成金币。
在你下次旅途开始后背包中将会出现这些额外的金币，这有助于你在新的游戏中获得更好的初始发展(可以用它们购买消耗品和补给品)。
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