大侠立志传最强的队友是谁 哪些队友好用

2023-03-23 09:09:50 来源：互联网 编辑：佚名

大侠立志传是一款国产武侠角色扮演游戏，游戏中的自由度很高，玩家能够招募不同的npc为自己战斗，那么大侠立志传哪些队友厉害，一起来看看吧。

大侠立志传队友推荐

首先各个门派掌门都是甲到乙水平。

甲

有全队BUFF的角色，有无可替代的能力。

1)长春子：有七星剑阵的全队提升BUFF，本身战斗力不错，虽然自身比较脆，但是可以负责补刀。

2)曲忘忧：可以全队回血内功，虽然其他人也能炼，但是她本身的治疗能力是独一无二的。

乙

自身战斗力强悍。

济公，酒拳仙，紫烟，厨师，叶云等等。

这几位都是等级有保障+属性不错+有好武学+有必杀。

稍加培养会更强的角色。

属性不错指的是单一属性在7以上。

丙

无明显缺点，单方面不错，某些方面有亮点需要培养才能开花结果的类型。

等级太低的：比如牛二，李四，他们不但有必杀，而且入队简单，属性不错，培养起来了很能打，最大的问题是功法的齐全程度。

速度快的：小叫花，独孤大师兄，刘猎户，他和小叫花，猎户一样优点都是快，能有效输出伤害属性也不错。

底子好的：老板娘，欧治小哥，虽然没有必杀，但是基础属性好，先天特性好，不缺时间可以享受养成乐趣。

有不错功能性的：卖药翁。

中规中矩的：没有明显缺点的角色，其他的大都是这一类，老怪/叶女侠/包打听/和尚……只要你愿意带，都能成长到不错的水平。

丁

王大锤：明明是前大师兄，不但没特性，速度太慢没啥出手机会，只有硬养到高等级才可堪一用……

小二江小白：同样没特性，不过其他勉强，愿意带一带还是可以用的。

杨幺儿：杨家枪练满了但是可以用，最大的问题是拿了两个没秘籍的枪法，无论是洗还是强连意义都不大