大侠立志传点穴怎么练到登封造极 点穴经验怎么刷

2023-04-28 09:15:45 来源：互联网 编辑：佚名

大侠立志传点穴是游戏中的玩法之一，玩家能通过点穴快速处理对手，等级越高成功率越大，那么大侠立志传点穴怎么刷等级，一起来看看吧。

大侠立志传点穴升级攻略

1.点穴多带点吃的去卡丁小姐位置可以无限点穴，偷东西失败就能解穴，就是很费体力所以要多带吃的。

2.点穴找四娘练，点了之后上楼她就醒。

经商超简单，去夜摩坊给每个摊贩送礼，满好感一人600点经商经验。

点穴和突袭可以拿宠物练，点了宠物再突袭就可以再点了。

强袭可以跟开化塔里二层的鬼子搞好关系，就教你了。

口才，鉴定饰品都满不了，没有稳定重复获取经验的渠道。