大侠立志传结缘成就怎么解锁 开局救谁好

2023-05-04 09:24:02 来源：互联网 编辑：佚名

大侠立志传结缘是游戏中的成就之一，这个从就需要玩家和游戏中的女npc提升好感，全部完成后即可解锁成就，那么大侠立志传结缘成就怎么完成，一起来看看吧。

大侠立志传结缘成就攻略

1.开局天赋盟主，财大气粗，千王之王，圣贤传人，四个天赋必备第五个看个人，扮猪吃虎和天煞孤星都可，主要是降低肝度，50级足够毕业了。

2.武道风点到先机致胜即可，阴点临机应变——乘虚而入，即可，优先点风 属性点优先敏捷悟性(体质，臂力必有一项到9)。

3.开局选择救青青，千雪让她留在原地，一定要选偷窃满级，要不然圣贤作用就不大了，没有偷窃满级可能会加长你的游戏时长，准备工作完成，正式开始。

4.完成请客任务，拿到回血玉佩。

5.跟随青青来到燕子窝，不需要和步绝尘说话，拿上新手村宝藏1500来大梁赌坊，把钱赢光。

6.然后来到临安同理，临安赌坊把钱全部赢完后有几率会触发掌柜和你赌，把掌柜的钱赢光会得到本次最有用的功法，天女散花。

7.回到燕子窝，买两天暗器，触发青青的任务，做完青青的任务，她的好感就生死了，这时除了开局自带的蓝功法应该没有学其他功法，第一次结缘难度较低，准备好暗器和药就能过，与青青结缘后，直接退门。

8.三个城市任务做完，拜入道玄宗，有道玄宗的玉佩，可以学习天女散花。

9.将长春子和邋遢张好感拉满，带上邋遢张去打公公，完成郡主的任务。之后的日子里只需要赌博赚钱，去燕子窝买飞刀即可。

10.由于你没学过什么内功你的血量少的可怜，而财大气粗的真伤不会加成给分身，也不会被天女散花削弱，因此分身打你不疼，但你打分身很疼。

11.一般结缘顺序为青青，忘忧，紫烟，千雪，小叶，四娘，郡主，因为男主本身比较弱，所以需要将忘忧和紫烟的结缘顺序提前。