大侠立志传如花剧情任务怎么完成 沉鱼落雁怎么触发

2023-04-28 09:13:12 来源：互联网 编辑：佚名

大侠立志传游戏中玩家能在城镇中触发如花剧情，这个剧情玩家需要在白天和npc对话出发，那么大侠立志传如花大侠立志传如花剧情任务怎么做，一起来看看吧。

大侠立志传如花剧情任务攻略

注意只有白天才能在城里撞见(卯时以后)，每天暗取一次后就消失(隔天再来)

锦衣女子(如花)大概在繁花似锦楼前面的商铺一带。

见面直接潜行，点暗取得一个玛瑙石，然后没被发现，头也不回的走了。

玛瑙石丙级

类型：重要物品

一块玛瑙矿石，品相-般，大小适中，可以拿在手心里把玩。

暗取4次后会触发剧情。

然后问你要不要跟他私定终身，三个选项都是拒绝。

拒绝之后恼羞成怒要揍你，打赢后仁德理解直接变成-100，名声+200。

大恶人速成，用这个搞完去加燕子窝或是拿楚狂生的天魔刀法挺好的。

打输后会多个好基友，心情-50，得一个特性。

沉鱼落雁

进入战斗后召唤神秘女子协助参战，神秘女子死亡，“沉鱼落雁”效果消失。

持续时间：永久

其实就是个不进战斗的队友，大概这个属性吧。

其实不亏的，前期算是个不错的助力。