大侠立志传失心腐智丹在哪获得 失心腐智丹有什么用

战争传说酒鬼是游戏中的一个负面buff，佣兵中有酒鬼特质会在休息中喝酒，不然会降低队伍的心情，那么战争传说怎么取消酒鬼特质，一起来看看吧。战争传说酒鬼特质消除方法只需在营地里连续10次休息时都不喝酒就可解除掉酒鬼的特质了。战争传说(Wartales)是一款开放世界RPG游戏，你将带领一群雇佣兵在浩大

2023-04-26 | 0