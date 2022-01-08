严阵以待投掷物选什么好 哪些投掷物好用

严阵以待游戏投掷物一共有三种，闪光弹、橡胶雷和催泪瓦斯，这些都是非致命战术道具，那么严阵以待投掷物用什么比较好？一起来看看吧。
闪光弹
可以通过携带护目镜降低闪光弹的效果，但我觉得不如橡胶雷，因为投掷后有一定机率被掩体挡住，而且我觉得有bug，游戏中有些明显不该能挡住闪光弹的掩体依然会阻碍闪光弹(尤其是小房间，明明应该闪到却闪不到)。
而且就算能阻碍强光，按理说音爆也应该能短时间控制敌人，但游戏里并没有表现这一点。
橡胶雷
和闪光弹定位类似，但个人认为完爆闪光弹，范围不比闪光弹小，而且我感觉相比于闪光弹不太受掩体的影响，但只是概率低一些，但有时依然会出现明明应该控制住敌人但却没有的情况。
而且我认为这个雷按理说就不该受到低矮掩体的影响，因为这个雷的作用原理是爆炸出小球乱弹来使敌人遭受小球撞击引起巨大的疼痛而动弹不得，所以小房间就算有掩体也应该能完全控制住敌人，但游戏似乎没有模拟这个小球弹射的效果。
催泪瓦斯
个人认为最废物的东西，只能带四个，而且只要有一个人带就需要所有人带防毒面具(或者说大部分人带)，要占用一个头盔位置，最难受的是防毒面具是目前唯一一个会遮挡视线的头盔(虽然遮挡的部分可以忽略不计，但看上去很难受)。
还有一个重大缺陷就是有些敌人会佩戴防毒面具，催泪瓦斯对这类敌人无效，这可能导致玩家(尤其是不知道这点的玩家)投掷后放松警惕，而且催泪瓦斯爆炸后会小幅度遮蔽玩家的视线，但ai自己不受遮蔽视线的影响。
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