严阵以待新手装备怎么选 新手对局怎么打

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我们先要明确一点，所有ai在双手举高跪下之前都是不安全的(即使是门缝摄像头看去就是个平民建模且两手空空) 请务必在这些ai跪下之前(一定要跪下，光双手举高不算)保持枪口对准他们(本人有过惨痛教训，好多次一个看起来人畜无害的ai双手举高后，反手掏出一把马卡洛夫手枪给我爆头了)
注:虽然杀平民扣分严重，但如果ta在交战中迟迟不跪下(参考上面案例)或者直接要跑去一个疑似有危险的地区，请直接击毙!当然，如果你带了而且来得及的情况下，泰瑟或者辣椒水也是很好的办法(追跑走的平民，结果被视角盲区的KB分子打死也是在我身上发生很多次了)
其次，在队伍有三人极其以上的情况下，尽可能的出个人看后面。严阵以待的ai比swat4里的要聪明的多，他们大多会打野gank(大多数的ai都不会在一个地方等死) 这也是堵门器这个装备的用处所在，可以缩小你要处理的范围。正所谓打cqb的你，既是猎手，也是猎物。
友情提示，如果某个点没有清到底的情况下，不要丢荧光棒示意清空，你可以清完回来的路上丢。
最后，习惯长短武器的切换。严阵以待是主武器有顶墙的。切角时，如果你拿的主武器很长或者你要清的地方很窄，请切出你的手枪，手枪是没有顶墙的，你可以放心大胆的转角，不用担心转到一半脸上有人但武器顶墙!
装备选择
现版本带夜视仪头部是没有防护效果的(虽然是装在头盔上。不知是否为bug)
防弹面罩(只能防手枪弹)是没有防闪效果的(虽然有风镜)
防眩光护目镜可以免疫闪光弹(手残党必备)
推荐夜视仪，虽然舍弃了头部防御，但在大范围黑灯瞎火的地方夜视仪比手电好用的多，手电与夜视仪结合可以让你不论在部分黑和全黑的地方都得心应手。
防弹衣，重甲比轻甲防护面积更多，尖兵首选。轻甲跑的更快，看怎么玩儿了
步枪首选，性能之王m4a1，威力之王.300(但是长，后座大)，最帅HK416(比m4a1略长，其他差不多，但强毕竟只是一个版本的事，而帅是一辈子的事)
冲锋枪(对面无甲时好用)，首选推荐UMP45，其他两把9mm虽然全自动可以当激光枪打，但是停止力差得离谱，面对有甲敌人至少要一梭子(不爆头)
喷子首推m4，豆袋喷还不如拿胡椒球
手枪，57优先(弹容高，穿甲效果好，停止力好)，.45的其次，然后9mm，.357(当然，如果你左轮打的准的话，.357不失为一个好选择)
关于盾牌，如果你决定持盾，建议手枪还是装手电而不是镭射。因为近距离突脸腰射没有彩六那么大分布，腰射和瞄准射击的区别只是没有准心而已。况且盾牌建模虽有灯的，但是实际是没有的，还要靠手枪照
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