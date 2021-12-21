严阵以待队伍战术怎么分配 有哪些好用的战术

2021-12-22 09:38:26 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏非常注重战术配合，战术是游戏中最复杂的方面，弄不好会伤到平民人质，那么严阵以待队伍战术怎么配合？一起来看看吧。

严阵以待队伍战术使用方法

肃清建筑有三大原则：出其不意、速度至上和积极行动。

出其不意是通过提前制定计划，转移敌人的注意力来达成的。

速度至上顾名思义，以最快的速度控制或消除威胁。同时也要确保发动攻击的准确性。

将速度和积极行动结合起来就能快速取胜。

交流

交流沟通是团队合作的基石。特地学习一些专业行动术语听上去很酷炫，但确实没必要，因为不是所有人都懂这些东西。

一定要以队友都能理解的方式进行沟通，简洁有效即可。

队伍构成与职责

队长

队长即为团队负责人，要引领团队完成指定目标。如果是5人的破门小队，那么队长这个角色就不太需要了。

侦查员

携带窥视镜。在破门前，使用窥视镜查看房间信息并向告知所有小队成员。如果决定破门而入，那么侦查员通常还负责在破门时使用投掷性武器。

破坏者

携带破门霰弹枪/撞门锤。破坏者负责破门或破坏其他房间结构，通常配合侦查员行动，以便在决定破门时部署武器或投掷物。

持盾者

携带防弹盾牌：携带防弹盾牌，始终是第一个进入房间的人，以便为其他队友提供掩护。

逮捕者

同样是队伍中很重要的一环。负责逮捕嫌疑人等。

进入区域

在游戏中，首先要接近目标所在区域，这里一共有两种进入方法。

潜入：潜入即静悄悄地进入房间或区域，在不惊动敌人的情况下缩短和威胁的距离。在威胁未知、团队有限的情况下，进入空间较大的房间或区域时使用此方法。

突入：突入和潜入有点相似，但侧重于立刻进入目标区域，注重速度。

破门方法

找到目标所在房间后，就需要开门进去了，这里有四种方法。

开锁：指仅通过开一扇门或使用开锁器开门的方法。

踹门：使用撞门锤开门或直接把门传踹开。

火力掩护：使用破门霰弹枪破门。

爆破：使用爆炸物开门。但是考虑到目标区域中的人员以及我方友军，爆破开门仅为最后考虑的手段。

破门前-知晓房间类型

一共有3种房间类型。

门在墙壁中央

房间长度为2-3米，房门就在墙壁的中央位置。

门在角落且无法看到房间内部

开门后，无法通过门缝看到房间内部情况，只能看到另一堵墙。

门在角落且能够看到房间内部

开门后，能够通过门缝看到房间内部情况。这种情况下，侦查员要以最快速度将房间内情况告知队友。

破门后

使用合理方式进入房间

在这一环节，训练、沟通和协调至关重要。下方以房门在墙壁中间为例。

房间入口处的狭窄通道是双方的关注重点，也是进出房间的最短途径，对方很可能正在架枪等我们冲进去，所以一定要小心。

前进

直接进入房间，从入口的一侧来到另一侧。

迂回

如果从房间入口处看不到直接威胁，且里面有一定安全性，则可以迂回进入。

交替

前进法和迂回法一起使用，两人同时进入房间。

观察

如果房间中可能存在威胁，则在入口处利用视野观察房间内部，确认无威胁后再使用前进、迂回或交替法进入。

持盾突入

持盾牌的人第一个进入房间，并在身后留下足够的空间来让队友通过。

控制房间

进入房间后，利用3种方法控制住房间内所有人员，同时各成员注意不要绕过任何可能藏人的东西，避免暴露在敌人的枪口下。

对角线

对角线是站位首选，站在角落里就能将房间内的情况尽收眼底。

分散站位

各成员迅速进入房间，这样可以分散敌人的注意力。

站在同一侧

如果遇到了下图所示的情况，破门点附近有另一个小房间，则需要和队友站在同一侧，以防突发情况。但这种方法也比较危险，会给队友更大的目标。

楼梯

楼梯通常都有敌人埋伏，所以清理楼梯是个大问题。一般情况下，两人就可以肃清楼梯。

上楼

上楼有很大风险，这里提供两种方法，根据需要(楼梯是否足够宽等)进行选择。

1.并排法：并排法是最常用的方法。一个人上楼，负责清理前方区域。另一个人从外墙爬上去，清理阳台(如果有)，并协助另一人清理区域。其他人员跟在第一个人后边，前进到已经肃清完毕的区域，同时负责肃清的两人继续前进。

2.背靠背法：两个人背靠背一起上楼梯。保持警惕，如果有一人触发了战斗，另一人就可以快速做出反应。

下楼

下楼就容易很多了，从上方可以更好地观察到楼梯的各个位置。一个人负责当前楼层的警戒，其他人则前往下一层，离开当前楼层后，警戒人员返回团队中，依次类推。虽然比较简单，但也不是毫无风险，因此也要随时准备应对突发情况。

标记

在游戏中，我们还需要用绿色指示灯来标记已经肃清的房间和区域。

最好将指示灯放在门口，这样所有人都能看到。如果一个房间有多个入口，那么指示灯就需要放在所有入口都可见的位置上，以供之后来到这里的人观察。

如果房间是递进式的，即打开房门后才能进入下一间房间，那么只在第一个房间入口处放置即可。