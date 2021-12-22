严阵以待哪些步枪好用 步枪配件怎么选

严阵以待游戏中有各种类型的枪械可以选择，其中步枪在室内作战的优势较大，那么严阵以待每一把步枪的强度怎么样？一起来看看吧。
M4
单发后坐力是AR里最小的，枪口上跳幅度看似较大，但是在你压枪后准星也能快速回落(大概会回落上跳幅度的1/2)，枪械几乎不会左右摆动导致散布变大。
全自动/单发速射(rapid fire)后坐也是AR里最小最温和的，上跳速度呈阶梯型增长(中间10发明显上跳一下，后10发明显上跳一下)，最后10发有一个明显的大的上跳干扰你压枪。
鉴于5.56枪在游戏中伤害表现几乎相同(打手两枪死，因为打胸口中手的概率也很高，所以就算穿了重甲也ttk也不见得会被拉长)，m4乃居家训练，逮捕罪犯的不二之选。初此之外m4也是全长最短的步枪，可能是CQBR型号吧。最可怕的是只有M4有+5子弹的PMAG配件，再加上ASR制退器，简直就和使命召唤8里的AK一样稳中带皮，目前M4绝对得是所有AR的爹。
SBR-300
虽然是AR，但是使用的是.300blk子弹，尽管叫SBR(应该是short barrel rifle的简称)但是却是游戏里第二长的AR。
单发后座十分柔和，枪口上跳幅度几乎与M4持平(没有准星回落)。
全自动后座在5发左右有明显上跳的迹象，最后10发上跳又明显减小，全自动可控性一般但上跳情况很特殊。
SR16
KAC出品的一款全自动AR，关于这把枪在B站就有介绍(GrandThumb)。
单发后座十分的柔和(据说缩小了导气管直径)，但是枪口上跳反而比M4要大(没有准星回落)仅次于SA58，好处是屏幕不会因为枪口的快速上跳和回落乱抖，坏处是枪会左右摆动导致横向散布变大。
全自动上跳速度呈阶梯型增长，是m4后坐的放大版，最后10发突发恶疾，可谓十分难压。
游戏中SR16是第一长的AR。
HK416
明星级产品，特种部队青睐之作。这么一款现象级武器在游戏中表现如何呢?答案是不如M4，单发上跳幅度和m4相同但准星只回落1/3左右。左右横摆的幅度虽然超越了M4但又不及SR16，可谓M4和SR16后坐现象的集大成者，这当然是为了还原因为该枪采用了短行程活塞和过量导气策略的结果(短行程活塞减少枪机积碳和高温气体烧蚀现象;过量导气可以吹飞残渣保证可靠性，然而会增加枪械后坐)，然而你游并没有可靠性这种指标所以这个设定可谓毛用没有。
全自动第一发上跳严重(下马威，但是预先知道就能压住)后面就和M4一样上跳速度呈阶梯型上升。实际情况是HK416在全自动的情况下反而比SR16好控制(废话，上跳没有SR16严重)。速射和M4大同小异，手感还算舒适。
还有一个巨大的优势在于它长得好看，能cos还原海豹突击队里的造型，长度及其轻微地长于M4。
SA58
美国版短管FAL。全游戏目前唯一一个使用7.62x51mm全威力弹的步枪。单发后坐力是所有步枪里最高的(毫无疑问)。左右横摆幅度和HK416持平。
全自动简直就是噩梦，SR16都羞愧地低下了头：上跳速度呈线性增长，每发子弹都是一个考验;全自动左右乱摆严重，如果全压完20发都不知道实战价值在哪里。说实话pve有那么多嫌犯，单点都不够用更不要说全自动了。
优势在于威力大，即使穿了最厚的甲三枪也能带走，单点速射使用合理不失为一把伤害巨大的枪。长度只略长于HK416，比SBR-300短，在狭窄空间也有优势。
TAC700
SWAT4里的胡椒枪，这就不多做介绍了。
枪口配件介绍：
ASR制退器：极大的减少垂直上跳，少量减少左右横摆。
SFMB制退器：极大的减少左右横摆，少量减少垂直上跳
可以预见未来pvp应该是人手一把加装了ASR制退器和PMAG的M4无后坐力泼水器大战一发M870和一发爆手.357左轮。
抑制器：除了增加全枪长度导致狭窄空间不断收枪外突出一个P用都没有。
握把
经多次测验带或不带没啥影响。
上导轨/侧导轨配件：
IR镭射、可见激光、和手电。手电不仅提供照明而且指向性极佳，基本是唯一选择。
弹匣
只有M4有+5PMAG，你游最强泼水机器。
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