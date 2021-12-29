严阵以待战术怎么用 怎么指挥队友

2021-12-30 09:33:22 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏中战术是非常重要的事情，玩家能指挥战友破门、开火或制服敌人等，那么严阵以待怎么对小队下达战斗指挥？一起来看看吧。

严阵以待战术只会使用方法

在这款游戏中充分体现了“战术”这个词，单人任务中加上自己一共是5个人，分别是2人一组分为红蓝两队，玩家作为指挥官。

玩家需要通过鼠标中键、滚轮和Z来下达战斗指挥。

滚轮作为选择红蓝队(红蓝字体)，或者全队(黄色字体)。

使用视角中心对准目标，使用鼠标中键对不同的小队或者全队进行下令，比如想上图所展示的，让红队对门用喷子进行爆破，蓝队准备投掷闪光弹，之后两队同时攻入清空和控制区域。

同样用视角中心对准目标，按Z可以比较快速的下达指令，比如对平民进行控制，清空下个区域或者分散的队伍进行集结。

优秀的指挥与战术布置能够做到全程不开一枪，完美而顺利的完成任务并把自己的队员带回家。