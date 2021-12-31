严阵以待投掷物品怎么用 投掷道具怎么仍

2021-12-31 09:37:16 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待投掷物是游戏中非常重要的战术道具，在室内有很大的作用，使用的好能降低任务难度，下面就为大家分享严阵以待投掷道具的使用方法。

严阵以待投掷物使用方法

在十几年前的SWAT4就开始在玩家手中发光发热的战术道具。自有各自的长处短处。投掷物的准星大约在拔弦后左手大拇指的上方一点点。

闪光弹

在某COD1 6玩家眼里，这个长细的东西才叫震撼，但是在SWAT系列里这种雷放大了致盲的效果，减低了震撼的效果，所以闪光容易被各类场景里的物体遮挡。

甚至丢到NPC脚~下的视盲的效果，减低了震撼的效果，所以闪光容易被各类场景里的物体遮挡，甚至丢到npc脚~下的视野盲区都有可能完全没吃到控，大摇大摆地把跟着爆炸声冲进来的蜀黍-枪放倒。部分嫌犯也会佩戴防闪目镜，多多少少会减少被震慑的时间。基本是三种投掷物里最常用的。

催泪瓦斯弹

催泪瓦斯，就ron这部游戏一两颗就能让整个房间吞云吐雾，投出后两秒左右听到啪的一声就说明开始放烟了，能够让没有佩戴防毒面具的NPC陷入硬直，当然对于没有佩戴防毒面具的干员也一样危险，建议沟通好装备统一佩戴， 或者干脆不带。

特别是Hote|那张图有很多的sus佩戴了防毒面具，就非常不推荐带瓦斯行动了。

震撼弹

一种散射橡胶镇暴弹的手雷，爆炸能有效地对震撼弹附近的目标造成震慑，范围则相毗闪光弹更加集中，相当于非致命手雷吧，和豆弹喷、近战一样积聚到太多伤害也会使对象倒地，市民-300警告。

个人推荐是在知道目标位置的情况下对脚下、身边投掷， 效果绝佳。