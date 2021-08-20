人类士兵怎么回血 回血方法介绍

2021-08-20 14:41:25 来源：互联网 编辑：佚名

人类游戏中会经常发生战争，这时候回血就非常重要了，只要士兵单位在没有彻底死亡的情况下都能回血，下面就为大家介绍人类士兵回血的方法，一起来看看吧。

人类回血方法介绍

单位右边栏里有个心电图一样的小图标，在跳过回合图标上面。

或者可以用钱直接回满，不过都必须要在自己家单元格里。

也可以跟盟友签订补给协议，然后就可以在盟友领地回血了。

以上就是关于人类士兵回血方法的全部内容，回血还是非常重要的，玩家可以在士兵没血的时候尽快撤离。