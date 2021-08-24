人类humankind影响力有什么用 影响力作用介绍

2021-08-24 14:30:41 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind是一款策略战棋游戏，游戏中不少文明在同一局中相互竞争，其中影响力能和其他文明在外交上取得优势，下面就为大家介绍人类humankind影响力的作用，一起来看看吧。

人类humankind影响力作用介绍

影响力如何产生

为了传播和丰富自身的传统和习俗，你需要产生影响力。在某些特定情况下，会出现影响力范围保持不变但影响力提升的情形：例如，在新石器时代，你可以通过狩猎动物和收集奇珍品来提升影响力存量。

影响力主要是在领土层面产生的，因为它的效果与地图本身密切相关：建造巴比伦空中花园会增加每一回合的影响力存量，同时你的影响力范围也会从花园所在领土向外扩散。

完成任何文化奇观、某些特定区域、基础设施的建造，或举行公众仪式，都会提升领土每回合所产生的影响力。某些传承特质、宗教信条、科技和市政也会提升领土内的影响力生产量。通过选定城市，你就可以查看和回顾此城市的领土产生了多少影响力。

影响力如何传播

处于某个帝国文化统治下的领土范围被称为其影响力范围。要扩大影响力范围，你必须提高己方领土产生的影响力，直到该影响力高于邻近领土的影响力。

一块领土在任何时候只能处于一个帝国的影响力范围之内，但多个帝国可以同时争夺一块领土，试图将其纳入各自的影响力范围。每一个觊觎者都对该块领土有着“影响”，该影响基于此领土相邻领土的影响力产出。远方领土产生的影响力在效果上要比邻近领土所产生的影响力小。

如果你能在一定回合数内对领土施加比其他人更高的影响并维持在足够高的程度，那么该领土就会被并入你的影响力范围。对手在领土开始“转换”被告知，以便让他们有时间做出军事反应或提升影响力的产出。

影响力有什么用

软实力是将入侵正当化的好办法：一旦另一个帝国的领土进入你的影响力范围内，就会产生针对他们的不满。你可以利用它来向他们要求这块领土!一旦最后宣布发动战争，处于你影响力范围中的领土也会影响到对手的战争支持度。

处于你帝国影响力范围内的领土虽不会带来直接的经济优势，但你还是需要先把邻近的领土纳入你的影响力范围，才能去影响更远的领土。此外，将独立民族纳入影响力范围后，你与他们的关系每回合都会被动得到改善。

以上就是关于人类humankind影响力的全部内容，希望能帮助大家。