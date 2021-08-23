人类Humankind声誉勋章有什么用 声誉勋章作用介绍

2021-08-23 14:53:47 来源：互联网 编辑：佚名

人类Humankind游戏中有各种各样的声誉勋章供玩家使用，不同的声誉勋章有不同的作用，不少玩家不知道声誉勋章有哪些，下面就为大家介绍人类Humankind声誉勋章的作用和种类，一起来看看吧。

人类Humankind声誉勋章作用介绍

声誉勋章是什么

你的行动可能影响帝国在外的名声。声誉将具体化为徽章，暂时显示在你的虚拟形象上。

徽章在外交中提供被动效果，显著影响战争支持度的得失。一些徽章还会提供特殊的外交能力。

声誉勋章作用介绍

叛徒

没有正当理由地宣战或打破联盟时获得。洗劫时提供战争支持度加成。

英雄

在没有发动其他战争的情况下，向“叛徒”徽章的持有者宣战时获得。为单位提供额外的战斗力。

商人

建立跨越第三方帝国的贸易路线时获得。在交易节点上拥有更远的视野。

盗贼

洗劫未与自己开战的主要帝国的贸易往来关系时获得。提供更高的洗劫收益。

战士

在已发动一场正当战争的情况下，发起另一场正当战争时获得。削弱被你占领的城市所属帝国的战争支持度。

和平主义者

在你比对手拥有更多战争支持度的战争中，发起无条件和平提议时获得。削弱向你宣战的帝国的战争支持度。

声誉勋章获得限制

你最多可以拥有三枚相同的徽章，每一枚徽章都会进一步加强其被动效果。

每枚声誉徽章也有与其相冲突的徽章：如果同时获得冲突的徽章，则会摧毁这两枚徽章。徽章冲突完整列表如下：

叛徒与英雄冲突。

盗贼与商人冲突。

战士与和平主义者冲突。

以上就是关于人类Humankind声誉勋章作用的全部内容，请继续关注91游戏网。