人类humankind互不侵犯条约有什么用 互不侵犯条约作用介绍

2021-08-24 10:44:24 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有不少文明之间的条约，其中互不侵犯条约不少玩家不太了解其中的作用，下面就为大家介绍人类humankind互不侵犯条约的作用，一起来看看吧。

人类humankind互不侵犯条约作用介绍

这是个君子协定，是你和AI之间相互表达善意，方便之后的贸易和联盟，互不侵犯只能限制住那些要脸的人，那些不要脸的，特别是军事文明的不要脸的ai，可以说撕就撕的。

你也可以重复这一操作，选军国文明跟AI打好关系，能签的都签了，然后把所有兵都往挨着他城市附近放，等战争支持到80，直接正式宣战，一波带走。

宣战等同于直接撕条约，那种要点脸的，还会去给你把条约降级，不要脸的直接宣了。

正式战争是因为他战争支持度够，军事文明和平时期的战争支持度能直接达到80，如果有战争理由只会更离谱。

以上就是关于人类humankind互不侵犯条约作用的全部内容，使用了这个条约就最好不要轻易和其他文明宣战，不然会收到谴责。