人类humankind怎么造工业区 工业区建造方法分享

2021-08-24 10:50:19 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有不少设施，其中工业区是非常重要的设施，不少玩家不知道工业区怎么造，下面就为大家奉献人类humankind工业区的建造方法，一起来看看吧。

人类humankind工业区的建造方法分享

每座城市的标准模板，中间议事厅+30安定度，周边六个工坊组成制造区，然后再一个议事厅加六个农业区，所在时代的兵种基本每回合1个，偶尔有负面BUFF两回合，刚玩时胡搭乱建，导致安定度爆炸，像这种蜂巢式六边形非常好用。

前期发展生产，后期帝国各座工业城市全速运转，集团军群平推四方，中世纪苏联。

可惜这游戏没有厚积薄发的说法，前期和临近AI的战争拖了很长时间，被领先一个时代的骑兵压着打，三座城被割了一座，后来放弃种田向其他势力开战，直到夺取三座城后(共五座)才停止扩张，之后按照这个模板开始在每座城市大搞生产。

劫掠也能赚分，不过有次接近100支持度谈和，割两座城就没了，否则连一座城都够呛，两座其实也可以，但势力多的话一个个打很费劲。

而且割地的时候只拿主城优先，这样不是主城的地就会变成哨站，之后去烧了他的哨站在种上自己的哨站就是你的了，这样最省分数。

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