人类humankind怎么开采资源 资源开采方法分享

2021-08-24 13:35:08 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中的资源非常重要，资源玩家是可以在游戏中开采的，不少玩家不知道怎么开采资源，下面就为大家分享人类humankind资源开采的方法，一起来看看吧。

人类humankind资源开采方法分享

开采方法

你的城市可以开发从其地区到城里任意区域之间的任何相邻且可用的地块，只要考虑中的地块上不存在其他区域。

请注意，如果地块上确实存在另一个区域，就可能产生城市基本产出协同效果，有助于弥补开发不足。

任何地块上的城市基本产出都会为你的城市所用，前提是该地块有一个允许开采该城市基本产出资源的相邻区域。

例如，如果一个地块同时拥有食物和工业，但只有一个制造业区(工业区域)与之相邻，则城市将只会从该地块收获工业。

如果你在它旁边建造一个农民区(食物区域)，将可从该地块同时开发利用食物和工业。

一些区域(例如主广场、港口以及许多象征性区域)可以同时开发多种城市基本产出。

以上就是关于人类资源开采的全部内容。资源能够帮助玩家进行发展，建议前期多建造资源建筑。