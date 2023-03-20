霍格沃兹之遗怎么打破气球 闪亮亮扫帚怎么获得

2023-03-21 09:09:43 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃兹之遗游戏中有很多小游戏玩法，其中有个挑战需要玩家打破地图中的所有气球，完成后能够获得一个闪亮亮扫帚，那么霍格沃兹之遗气球怎么打破，一起来看看吧。

霍格沃兹之遗气球打破方法

只要在扫帚上飞行时触碰到气球就可以戳破气球了。

全图内一共有32个气球挑战，一共有160个气球在天上。气球都飘在天上，因此只有拿到飞天扫帚之后才能开始气球挑战，飞的时候连续戳破几个气球即可。

注：如果戳破了160个气球就可以获得一个稀有的扫帚，闪亮亮扫帚。

霍格沃兹遗产是一个开放世界的单人动作RPG游戏，该游戏背景设置于19世纪(1800s)的巫师世界中。霍格沃兹遗产会让玩家们在霍格沃兹魔法学校中体验前所未有的学生生活，因为这是一段从未被提起过的故事，玩家将踏上探索巫师世界隐藏真相的危险旅程。