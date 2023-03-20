霍格沃兹之遗怎么打破气球 闪亮亮扫帚怎么获得

霍格沃兹之遗游戏中有很多小游戏玩法，其中有个挑战需要玩家打破地图中的所有气球，完成后能够获得一个闪亮亮扫帚，那么霍格沃兹之遗气球怎么打破，一起来看看吧。
只要在扫帚上飞行时触碰到气球就可以戳破气球了。
全图内一共有32个气球挑战，一共有160个气球在天上。气球都飘在天上，因此只有拿到飞天扫帚之后才能开始气球挑战，飞的时候连续戳破几个气球即可。
注：如果戳破了160个气球就可以获得一个稀有的扫帚，闪亮亮扫帚。
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霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚是游戏中的扫帚之一，这个扫帚外观非常不错，但是需要玩家完成前置条件才能解锁，那么霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚怎么获得，一起来看看吧。霍格沃兹之遗闪亮亮扫帚获取方法霍格沃茨之遗中的亮闪闪扫帚是游戏里长得非常帅的一把扫帚，而想要获得这把扫帚的话可以去地图上找挑战。戳破所有气球组的挑战就可
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