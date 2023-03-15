霍格沃兹之遗背包怎么扩容 背包上限怎么提高

2023-03-16 09:14:37 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃兹之遗游戏中玩家能将各种装备道具放在自己的背包中，不要的东西可商店中卖掉，那么霍格沃兹之遗背包满了怎么办，一起来看看吧。

霍格沃兹之遗背包扩容方法

在霍格沃兹之遗中，玩家的初始背包格子并不大，在探索中很容易耗尽背包空间，因此需要及时扩容背包，玩家扩容背包的主要方法是完成梅林的试炼。只要达成一定量的试炼就能获得背包格子扩容奖励。

注：达到最高级一共需要完成52个梅林试炼，而游戏内一共有95个，若只想提升背包容量，那么其他43个可以忽略掉。

玩家完成梅林试炼即可增加背包容量上限。

第1层：完成2个梅林试炼(共2次)。

第2层：完成6次额外的梅林试炼(共8次)。

第3层：完成10次额外的梅林试炼(共18次)。

第4层：完成14次额外的梅林试炼(共32次)。

第5层：完成20次额外的梅林试炼(共52次)。