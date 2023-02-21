霍格沃茨之遗真正的朋友任务怎么完成 希罗纳的信怎么获得

霍格沃茨之遗真正的朋友是游戏中的一个支线任务，玩家需要和npc对话才能触发，完成后即可获得奖励，那么霍格沃茨之遗真正的朋友任务怎么做，一起来看看吧。
在霍格沃茨之遗中，真正的朋友是游戏中的一个支线任务。
任务地点：霍格莫德-三把扫帚酒吧
任务接取人：希罗纳·瑞安
任务攻略：接取任务后，去上霍格米村与桃乐丝交谈。
找到大洞穴并进入。
在内部会遇到山地巨怪，将其击杀。
里面会拾取到希罗纳的信以及信件盒。
拾取后回到酒吧上交任务即可。
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