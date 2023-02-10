霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密怎么玩 三个秘密怎么解锁

2023-02-14 09:09:53 来源：互联网 编辑：佚名

霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密是游戏中的一个隐藏任务，这个任务需要玩家解锁三个秘密，完成后解开获得奖励，那么霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密怎么做，一起来看看吧。

霍格沃茨之遗霍格沃茨的秘密攻略

玩家收集任务下方未知是【霍格沃茨的秘密】，共需完成3个秘密解锁。

秘密一

玩家到“拱桥庭院”，用【火焰熊熊】将火盆轮流点燃，点燃之后，互动调整下方的罗马数字。其中三角是Ⅰ，圆形是Ⅱ，三角带圆是Ⅲ，方形是Ⅳ。

秘密二

钟楼(对战训练那里)开完4个门解锁，有3个门在楼上，要阿拉霍洞开。钟摆上方有4个圆形标志，上面分别有独角兽、猫头鹰、双龙和圣甲虫图案。当它摆动到对应标志时对其使用【减震止速】即可。

秘密三

主线做到变成校长去校长室，校长室楼顶有钥匙(需要阿拉霍洞开3级)，拿取钥匙去校长室楼下开门。