太吾绘卷主角怎么改立场 立场怎么改成刚正

2022-09-23 09:21:50 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷是游戏中开局就能选择五种立场，分别是刚正、仁善、中庸、叛逆、唯我，很多玩家都选择好立场后想要在游戏中修改，那么太吾绘卷立场怎么换？一起来看看吧。

太吾绘卷立场更换方法

通过拖动或点击中央的圆钮，来选择你想要选择的立场。下面简要介绍一下五种立场的具体属性：

刚正：刚正不阿之侠者，处世黑白分明。除恶务必尽，树德则必滋。世事纵有千变万化，正道总是仅此一条!

选择倾向刚正立场，就如描述中所描述的一样，在涉及到选择对话时，可选的选项均为刚正不阿的选择除恶必尽!

仁善：慈悲仁义者，品行殊高洁。扶危能够舍己，济世能够忘我。可以以怨报德，宛然浑金璞玉一般。

选择倾向仁善立场，在涉及到选择对话时，可选的选项会温和许多，大多数为宽以待人。

中庸：中庸无为者，处世不偏不倚。凡事顺其自然，但求折中调和。心中既少了正邪之分，或许终能成就开明大道

选择倾向中庸立场，可选的对话选项大多为无可无不可，顺其自然。

叛逆：叛逆处世者，直性狭中、黑白颠倒。应笑而不笑、应喜而不喜、应慈而不慈、闻恶而不改、闻善而不乐。

叛逆，顾名思义，为人叛逆。你想让我做什么我偏不做，你不让我做什么我就做给你看!

唯我：世间唯我者，凌弱者，伐异己，党邪佞，欺良善。为达目的不择手段，唯利是图无情无义。

唯我即世间一切以我的利益为中心，无论正邪，不分对错。