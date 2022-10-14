太吾绘卷轮回台有什么用 轮回台图纸怎么获得

2022-09-23 09:24:51 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷轮回台是游戏中的建筑之一，玩家解锁轮回台后能解锁不少功能，那么太吾绘卷轮回台怎么解锁？一起来看看吧。

太吾绘卷轮回台获取方法

轮回台是游戏中的建筑之一，是观星台的附属建筑。

解锁方法

在修建观星台后，当五星占修习程度达到75%后可在公输坊购买轮回台图纸。

轮回台功能

通过将游荡的魂魄送入轮回，能够提高太吾传人的能力、资质。

轮回台只能建造一个。

玩家可以选择与太吾相结识的人的魂魄(需要生前年龄大于14)放入轮回台的六道轮回中，待轮回进度达到12，即可轮回转世。

根据派遣村民(不是魂魄)的轮回数，每时节随机增加进度，最少为1，最多为村民轮回数+1。

进度满后需手动点击「转世」。

通过轮回台轮回转世的人物的出身、能力、资质均会受到六道轮回的影响，并且会拥有特殊的人物特性。

送往天人道的人物，当轮回进度满后，就会投胎为正派上三阶人物的子女，且属性资质均为上三阶，立场固定为仁善或刚正…

送往人间道的人物，当轮回进度满后，就会投胎为中立门派上三阶人物的子女，且属性资质均为上三阶，立场随机…

送往非天道的人物，当轮回进度满后，就会投胎为邪派上三阶人物的子女，且属性资质均为上三阶，立场固定为叛逆或唯我…

打入地狱道的人物，当轮回进度满后，就会投胎为邪派下三阶人物的子女，且属性资质均为下三阶，立场固定为叛逆或唯我…

打入饿鬼道的人物，当轮回进度满后，就会投胎为中立门派下三阶人物的子女，且属性资质均为下三阶，立场随机…

打入傍生道的人物，当轮回进度满后，就会投胎为正派下三阶人物的子女，且属性资质均为下三阶，立场固定为仁善或刚正…

轮回台会收化轮回者的一部分能力、资质，以增强太吾的能力、资质。

提高值 = 轮回者数值 × 建筑等级 / 100，向下取整;多个轮回者取单项属性最高值，而不是累加。