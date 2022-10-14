太吾绘卷相枢入邪有什么用 相枢入邪怎么消除

2022-09-27 09:05:53 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷相枢入邪是游戏中的机制之一，玩家中了相枢入邪后没过一段时间就会加深，那么太吾绘卷相枢入邪怎么清除？一起来看看吧。

太吾绘卷相枢入邪消除方法

在太吾绘卷中，玩家在相枢入邪后，可以去找元山派的元山派消耗地区的恩义进行石牢静坐，这样就可以消除相枢入邪的程度了，如果相枢入邪较深的话就需要多次静坐。

相枢入邪虽然会让玩家的属性变高但是会改变玩家的立场,相枢入邪会越来越深，最后相枢入魔,相枢入魔后这一代的太吾就算死了，可以选下一代的太吾传人了。