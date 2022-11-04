太吾绘卷怎么让同道成为村名 怎么让同道去太吾村

2022-11-07 09:14:17 来源：互联网 编辑：佚名

太吾绘卷游戏中玩家能让不少npc成为自己的同道，有的npc属性比较差，玩家可以让他们成为村名为自己服务，那么太吾绘卷怎么让同道变成村民？一起来看看吧。

太吾绘卷同道成村民方法

想要讲同道变成村民需要在左下角人物界面的遣散就可以让其返回太吾村，有些关系好点的会一直跟你，就是村子升级建筑的时候他们还是会回去的。

注意是在人物界面的遣散选项是让同道回村，如果是名册上的遣散会直接解雇太吾村村民的身份(在右上角的图标)，导致他们变成乞丐，不要选错了。