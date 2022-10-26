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太吾绘卷怎么提高精纯境界 相枢化身能获得几点精纯

2022-10-27 09:04:18来源：互联网编辑：佚名

太吾绘卷精纯境界是游戏中非常重要的一种属性，这个属性增长后能提高战力，那么太吾绘卷精纯境界怎么提升？一起来看看吧。

太吾绘卷精纯境界提升方法

挑战剑冢中的相枢化身时会根据打掉的相枢化身血量的百分比给予太吾精纯境界。

最多可从每个相枢化身处获得3点。

出生特质白额灵蛇会使太吾传人的精纯永久增加1点。NPC会根据其地位自动获得精纯。

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